Сторонники отца Сергия осаждают екатеринбургскую епархию после того, как церковный суд огласил свое решение лишить его сана. Приверженцы низвергнутого схиигумена считают это решение несправедливым, требуют созыва поместного собора и чтобы к ним вышел митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл.
«Владыку!» Владыку!» — скандирует многочисленная толпа возле здания епархии.
По сообщению корреспондента URA.RU, работающего на месте событий, часть сторонников опального старца решила ехать к нему в монастырь, другая часть заявляет, что останется возле епархии. «Пусть хоть стреляют, мы никуда не уйдем», — крачат
Ранее URA.RU сообщало, что возле здания екатеринбургской епархии, где сегодня проходит церковный суд над отцом Сергием, собралось более 100 его сподвижников. На месте дежурят сотрудники полиции и «казачий спецназ». Сторонники схиигумени начала сбор подписей в его поддержку (по их словам, собрано уже 6000 подписей, цель — 100 тысяч) и заявляют, что намерены потребовать созыва пометного собора.
Екатеринбургская епархия ранее лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.
Схиигумен был отстранен от руководства Среднеуральским женским монастырем, однако нового главу обители в монастырь не пустили преданные Сергию люди. Сейчас монастырь не подчиняется епархии и находится под прямым управлением старца. Часть монахинь покинула обитель, в том числе настоятельница, обвинившая Сергия его в расколе.
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