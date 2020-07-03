Приверженцы опального схиигумена заявляют, что никуда не уйдет — «хоть стреляйте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Сторонники отца Сергия осаждают екатеринбургскую епархию после того, как церковный суд огласил свое решение лишить его сана. Приверженцы низвергнутого схиигумена считают это решение несправедливым, требуют созыва поместного собора и чтобы к ним вышел митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл.

«Владыку!» Владыку!» — скандирует многочисленная толпа возле здания епархии.

По сообщению корреспондента URA.RU, работающего на месте событий, часть сторонников опального старца решила ехать к нему в монастырь, другая часть заявляет, что останется возле епархии. «Пусть хоть стреляют, мы никуда не уйдем», — крачат

Ранее URA.RU сообщало, что возле здания екатеринбургской епархии, где сегодня проходит церковный суд над отцом Сергием, собралось более 100 его сподвижников. На месте дежурят сотрудники полиции и «казачий спецназ». Сторонники схиигумени начала сбор подписей в его поддержку (по их словам, собрано уже 6000 подписей, цель — 100 тысяч) и заявляют, что намерены потребовать созыва пометного собора.

Екатеринбургская епархия ранее лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

Схиигумен был отстранен от руководства Среднеуральским женским монастырем, однако нового главу обители в монастырь не пустили преданные Сергию люди. Сейчас монастырь не подчиняется епархии и находится под прямым управлением старца. Часть монахинь покинула обитель, в том числе настоятельница, обвинившая Сергия его в расколе.