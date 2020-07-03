Путин обсудит поправки к Конституции уже сегодня

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Ранее ЦИК России опубликовал результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Согласно официальным результатам, поддержали поправки 77,92% россиян. Против проголосовали 21,27%.

Кроме того, Путин планирует сегодня провести ряд других внутренних встреч и совещаний. Также у президента России запланирован международный телефонный разговор, заключил Песков.

«Есть много что обсудить касательно того периода, который последует после вступления в силу закона о поправках», — заявил Песков. Он напомнил, что члены рабочей группы непосредственно занимались работой над поправками, вошедшими в Конституцию.

Президент России Владимир Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по разработке поправок в Конституцию России. На ней будут обсуждать дальнейшие перспективы реализации изменений в документ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

Владимир Путин пообщается с разработчиками поправок в Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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