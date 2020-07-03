Объявлены итоги голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком объявил результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Итоги озвучила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время онлайн-транляции telegram-канала Центризбиркома.
«По итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции поддержали 77,92% проголосовавших (57 млн человек), против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97% — это более 109 млн человек», — сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что голосование прошло «справедливо», а его легитимность и прозрачность не оспаривается. Серьезных нарушений во время голосования Центризбирком не выявил. Также Памфилова подчеркнула, что люди могли свободно агитировать «за» или «против» поправок, а также обсуждать их.
Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников плебисцита. Политологи считают, что теперь политическую систему России ждет перезагрузка. Фактически голосование стало референдумом о доверии президенту Владимиру Путину. За изменение основного закона высказались 57,7 млн россиян и 52,95% от общего числа избирателей — больше, чем проголосовало за самого Путина на президентских выборах в 2018 году (56,4 млн человек, 51,84%). Из-за угрозы распространения коронавируса голосование впервые прошло в течение нескольких дней.
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