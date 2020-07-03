В Минстрое РФ назвали сроки окончания льготной ипотеки

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Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о расширении условий для выдачи льготной ипотеки . Теперь максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин РФ выразил мнение, что россиянам стоит задуматься о покупке квартиры , пока действует программа льготной ипотеки под 6,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, показатели рынка ипотечного кредитования в стране начинают расти после снижения активности из-за пандемии, пишет агентство Nation News .

«Программа ипотеки по льготной ставке заканчивается 1 ноября 2020 года», — цитирует Стасишина ТАСС. Он подчеркнул, что сейчас самые лучшие условия для покупки жилья в ипотеку. Продления программы ждать не стоит, в связи с этим замминистра ведомства призвал россиян «идти и улучшать жилищные условия».

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых не будет продлена и завершится 1 ноября 2020 года. Об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Программа ипотеки по льготной ставке в России не будет продлена Фото: Илья Московец © URA.RU

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