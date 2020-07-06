Директора курганского рынка подозревают в незаконных премиях

Курганский рынок теряет выручку, но директор премировал себя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителя Центрального рынка в Кургане Николая Лакишиса подозревают в преступлении. Речь идет о премиях, которые он себе выписывал якобы незаконно. Об этом URA.RU рассказали источники среди силовиков.

«Директор АО „Курганский Центральный Рынок“ подозревается в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ)», — пояснил инсайдер. Он добавил, что речь идет о премиях, которые директор сам себе выписывал без согласования с акционерами. «Сумма претензий акционерного общества к директору составляет около 2,5 млн рублей», — добавил источник.

Получить комментарии у Лакишиса URА.RU не удалось. Номера сотового телефона нет в распоряжении редакции, а на рабочий номер никто не ответил. В УМВД России по Курганской области направлен запрос.

По открытым данным, Центральный рынок в Кургане в последние годы показывает снижение выручки. В 2015 году она составляла 72,4 млн рублей, в 2019 году — 66,8 млн рублей. При этом чистая прибыль за 2018 год ушла в минус 691 тысячу рублей.