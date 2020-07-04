ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия

Для переадресации повторной выплаты в июле нужно обратиться в ПФР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вернуть единовременные выплаты на детей до 16 лет, которые были выплачены не тому родителю, практически невозможно. Об этом журналистам рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием. В ПФР уточнили, что отозвать эти деньги не получится.

«Если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может», — пишет РБК. Для переадресации повторной выплаты в июле нужно обратиться в ПФР через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу.

В ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин поручил в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. На эти цели из бюджета выделено 270 млрд. рублей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.