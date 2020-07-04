Геннадий Хазанов госпитализирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Геннадий Хазанов госпитализирован в одну из столичных больниц с нестабильной стенокардией. Об этом сообщили telegram-каналы Mash и «112».

«Геннадия Хазанова госпитализировали с нестабильной стенакардией. Вчера вечером он отказался от госпитализации — после оказания первой помощи. Однако позже актёру стало хуже, его забрали в больницу», — пишет Mash. «112» отмечает, что в клинике актер проведет несколько дней. Официальных подтверждений этому нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что актеру стало плохо у себя дома, после чего к нему направили скорую помощь. Причиной вызова медиков якобы стали проблемы с сердцем и жалобы на одышку. Позже Хазанов опроверг эту информацию, отметив, что чувствует себя хорошо и не вызывал врачей.

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