03 июля 2020

Стоит ли ждать более дешевой ипотеки. Прогноз аналитика

© Служба новостей «URA.RU»
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Ставка по ипотеке может опуститься ниже уровня льготной (6,5%) Фото: Илья Московец © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Процент по ипотеке в ближайшее время может опуститься до уровня 5—6% годовых. Об этом сообщил ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

«Ипотечные ставки неизбежно будут идти вниз», — цитирует его «Комсомольская правда». Отмечается, что ставка по ипотеке может опуститься ниже уровня льготной (6,5%), которая действует до 1 ноября. Однако для этого ключевая ставка ЦБ России должна составить 3−3,5%, а это маловероятно при нынешнем уровне инфляции, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года объем ипотечных кредитов вырос по отношению к аналогичному периоду 2019-го. Рост превысил 3%, сообщает РТ. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал расширить условия получения льготной ипотеки под 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей. До этого банки снизили ставки по ипотеке до минимума с 2018 года, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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