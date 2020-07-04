Наибольшее число зараженных обнаружено в Екатеринбурге — 131 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 268 новых случаев заражения COVID-19, пять пациентов с коронавирусом умерли. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Выявлено 268 случаев», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольшее число зараженных обнаружено в Екатеринбурге — 131. Также COVID-19 выявлен у жителей Алапаевского, Артемовского, Ачитского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 13767 человек. 8197 пациентов выздоровели, 119 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут вернуться к первому этапу снятия ограничений (сейчас регион на втором). В этом случае вновь будут закрыты непродовольственные магазины площадью более 400 квадратных метров, ограничена уличная торговля.