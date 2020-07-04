На фоне снижения физических преступлений выросло число кибемошенничеств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число киберпреступлений в России во время коронавируса в десятки раз превысило показатели по сезонным мошенничествам, например, перед Новым годом. Об этом рассказал гендиректор и основатель международной компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак, Илья Сачков.

«На фоне снижения в январе—апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства, грабежей и разбоев, рост IT-преступности составил 82,4%», — рассказал Сачков в интервью РИА «Новости». По его словам, это в значительной степени повлияло на увеличение общего числа преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%. Он уточняет, что такой рост киберпреступности не похож на обычный сезонный рост, как перед Новым годом. «Это в десятки раз больше и пострадавших значительно больше», — отмечает специалист.

Скачок киберпреступлений он объясняет тем, что в офисах россияне работают внутри защищенной корпоративной сети, а на удаленке ими заинтересовались мошенники. Кроме этого, во время пандемии вырос спрос на интернет-торговлю и курьерскую доставку. Злоумышленники воспользовались тем, что россияне с банковскими карточками и интернет-банкингом потеряли бдительность, считает гендиректор Group-IB.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц, напротив, видит в онлайн-шопинге некую защиту. По его мнению, мошенничества в интернете можно избежать, если минимизировать личные встречи и физические контакты, пишет агентство Nation News.

По данным замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, за пять месяцев 2020 года количество преступлений с использованием интернета и мобильной связи составило более 180 тысяч. Это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет со ссылкой на экс-премьера RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.