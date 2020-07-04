Взаимодействие Дмитрия Артюхова и «Единой России» после выборов только усилится, считают политологи Фото: пресс-служба «ЕР»

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Партия «Единая Россия» в ЯНАО на региональной конференции 3 июля определилась с кандидатами в окружное заксобрание. По данным источника URA.RU, присутствовавшего на съезде, на выборы не пойдут действующий глава парламентского комитета по АПК Марат Абдрахманов и председатель Союза оленеводов Ямала Степан Вануйто.

Ранее по итогам предварительного электронного голосования (праймериз) партии «Единая Россия», которое проходило с 25 по 31 мая, определились основные претенденты на участие в грядущих выборах в законодательное собрание ЯНАО. Из 127 участников прошли отбор 11 кандидатов по одномандатным округам и 11 региональных групп по пять человек в каждой. Теперь делегаты утвердили имена кандидатов от партии на сентябрьских выборах в очередной созыв.

«Уже точно ясно, что за кресло депутата не будет бороться мастодонт парламента Марат Абдрахманов (ему уже предложили работу в Москве), а также Степан Вануйто — он нацелен на избирательную компанию в Тазовском районе. Предпочел сконцентрироваться на муниципальном уровне, так сказать, в домашней обстановке», — рассказал URA.RU один из делегатов съезда.

На выборах в ЯНАО у «Единой России» не будет общерегиональной тройки «паровозов», которую традиционно возглавляет действующий губернатор. Тем не менее, взаимодействие главы округа Дмитрия Артюхова и партии только усилится, считает политолог Андрей Ткаченко. «Только за последние два месяца руководитель региона поддержал ряд социальных инициатив единороссов. Значит, вовлеченность руководителя региона в партийную работу высокая. Для партии это хороший сигнал, который будут использовать кандидаты территориальных групп», — сказал политолог в разговоре с URA.RU.

По словам Ткаченко, оказавшиеся в списке кандидаты близки и понятны своему электорату. «Теперь и избиратель знает, с кого можно спросить. Кандидатам не удастся спрятаться за спиной сильного лидера, значит, нужно работать еще сильнее», — отмечает собеседник агентства.

Сам Артюхов поблагодарил однопартийцев за слаженное и оперативное реагирование на новый вызов времени в борьбе с пандемией и отметил роль «Единой России» в реализации поставленных правительством РФ задач. «Времена непростые, но должен отметить, что мы показываем хорошую слаженную работу. Когда за считанные дни принимаются ключевые изменения в законодательство России, которое позволяет нам гораздо лучше реагировать с точки зрения поддержки наших граждан, предприятий. Это все сделано под руководством главной политической силы партии „Единая Россия“», — сказал губернатор.

Выборы в законодательное собрание ЯНАО пройдут 13 сентября. Помимо партии власти своих кандидатов назвала региональная ячейка КПРФ. «Справедливая Россия» и ЛДПР, по данным URA.RU, также провели предвыборные конференции, но имен кандидатов не раскрывают. От выборов отказалась партия «За правду» писателя Захара Прилепина — ее сторонники не успели открыть отделение в ЯНАО.

Конференция отделения «ЕР» в ЯНАО прошла 3 июля Фото: пресс-служба «ЕР»

Партийцы тайным голосованием определили список кандидатов для выборов в заксобрание Фото: пресс-служба «ЕР»