Курганская облдума обновится наполовину

На конференции «Единой России» в Кургане утвердили списки кандидатов в облдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Состав депутатов курганского парламента от партии «Единая Россия» обновится на 50%. В этом уверен секретарь реготделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев. Об этом URA.RU он рассказал на конференции в Кургане, где члены партии голосовали за списки кандидатов в депутаты облдумы.

«Дума обновится примерно на 50%. Сейчас закладывается фундамент на 5 лет развития Курганской области. Это важно. У нас будет и масштабная кампания в районные думы», — уточнил Кафеев.

Из числа лидеров партийного списка большинство (13) новеньких, из прежнего состава четверо — Дмитрий Ильтяков, Олег Попов, Сергей Муратов, Сергей Лисовский. Согласно спискам кандидатов в облдуму от «Единой России», по одномандатным округам идут 13 избранников из прежнего состава и четыре новичка — Татьяна Хильчук, Сергей Поваренко, Борис Чепурной, Олег Логинов.

По словам источника из политического окружения, новым списком кандидатов он недоволен. «Хотелось бы большего обновления. Настораживает, что некоторые депутаты вопреки рекомендациям областной власти и партии любыми путями пытаются снова попасть в думу. Но им следует быть готовыми к тому, что придется активнее работать в новых условиях», — считает инсайдер.

На конференции «Единой России» присутствовало 43 делегата. 42 из них на тайном голосовании утвердили списки кандидатов в облдуму, согласованные с Генсоветом партии в Москве, один человек проголосовал против.

Ранее URA.RU писало, что курганское региональное отделение партии перенесло проведение конференции по выдвижению кандидатов в депутаты облдумы из-за конфликта по согласованию кандидатур. По официальной версии — причина в соблюдении сроков оповещения населения. В сентябре выборы состоятся во все районные думы региона, кроме города Кургана и Варгашинской думы.

Конференцию «Единой России» в Кургане посетил сенатор Сергей Лисовский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU