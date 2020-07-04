Геннадий Хазанов рассказал своем о самочувствии

Геннадий Хазанов сообщил, что у него все хорошо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг информацию об экстренной госпитализации. Он сообщил, что чувствует себя нормально, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что народный артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. «Не нужно беспокоиться о моем самочувствии. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной», — цитирует агентство Хазанова.

Ранее сообщалось, что состояние Геннадия Хазанова ухудшается. Отмечалось, что актер несколько дней проведет в больнице.

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