03 июля 2020
02 июля 2020

СК просит возбудить уголовное дело против челябинского судьи. Его обвиняют в разврате

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин хочет привлечь к ответственности челябинского судью Сергея Югова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Коркинского горсуда Челябинской области Сергея Югова. Об этом говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

«Рассмотрение [главы СК РФ] о даче согласия на привлечение пребывающего в отставке судьи Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова в качестве обвиняемого», — говорится повестке заседаний ВККС. Рассмотрение состоится 17 июля. Кроме Югова, СК хочет привлечь к ответственности бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств. Также за мошенничество планируется возбудить дело против мирового судьи Рязанской области в отставке Александра Шкутенко.

Обвинения в адрес Югова прозвучали от его сводного брата, записавшего видеообращение к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой. Мужчина заявил, с 2013 года Сергей Югов, будучи действующим судьей, вступал в интимную связь с его старшей дочерью (сейчас ей 20 лет) и показывал ей порнофильмы. Кузнецова попросила главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить обращение.

В соответствии с законодательством РФ, судья, даже ушедший в отставку, является спецсубъектом. Привлечь его к уголовной ответственности можно только с разрешения специальной квалификационной коллегии, отмечает Nation News. По статистике судебного департамента при Верховном суде (ВС) России, за 2019 год в стране были осуждены 17 бывших судей и работников суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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