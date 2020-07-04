Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП

Михаил Ефремов мог совершить ДТП в состоянии припадка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Михаил Ефремов сможет избежать наказания за совершенное ДТП, если защита сможет доказать, что у артиста случился абсансный припадок — онемение конечностей с отключением сознания. Таким мнением поделился врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко.

«Человек, совершивший деяние в состоянии невменяемости, может быть освобожден от уголовной ответственности, ему может быть применена мера медицинского характера, то есть принудительное лечение», — цитирует Косенко «Пятый канал». Врач добавил, что состояние должна подтвердить медицинская экспертиза.

Если медики подтвердят, что Ефремов находился в невменяемом состоянии из-за алкогольного психоза в рамках белой горячки или галлюциноза, то актер также будет нести ответственность только за езду в состоянии алкогольного опьянения, отметил психиатр. По его словам, доказать это удается только в 2-3% случаев.

Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы 8 июня. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и в своем видеобращении заявлял, что не знает как жить дальше. Позднее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не виновен в совершении ДТП.

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