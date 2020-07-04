В производстве у подозреваемого следователя было много громких дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет России обжаловал решение заместителя генпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России. Руслана Миниахметова подозревают в получении взятки.

Накануне появились сообщения, что в отношении следователя Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Руслана Миниахметова подозревают в получении взятки от банкиров, которые проходили по делу о хищениях. «Получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его [Миниахметова] производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия», — сообщала пресс-служба СКР.

Однако вечером того же дня, 3 июля, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела. В СКР решили обжаловать это решение. «Уголовное дело было возбуждено на достаточных основаниях по материалам, предоставленным ФСБ России, проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен», — говорится в официальном заявлении Следственного комитета.

В работе следователя Миниахметова находилось уголовное дело в отношении экс-руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, обвиняемых в хищении 572,9 миллиона рублей, принадлежащих акционеру банка — государственной корпорации ВЭБ. Большинство обвиняемых находятся под домашними арестами. Ранее Миниахметов расследовал дела экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина.

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