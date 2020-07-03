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В работе следователя Миниахметова было уголовное дело в отношении экс-руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, обвиняемых в хищении 572,9 миллиона рублей, принадлежащих акционеру банка — государственной корпорации ВЭБ. Большинство обвиняемых находятся под домашними арестами. Ранее Миниахметов расследовал дела экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина.

«Следователь был задержан в качестве подозреваемого, следователи главного следственного управления СКР предъявили ему соответствующее обвинение, а в субботу Басманный райсуд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте», — пишет «Коммерсант». Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудил лично глава СК Александр Бастрыкин.

Сотрудники СК РФ и ФСБ задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Руслана Миниахметова. Его подозревают в получении взятки от банкиров, которых он обвинял в хищениях.

Руслан Миниахметов задержан по подозрению в получении взятки от банкиров Фото: Илья Московец © URA.RU

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