МИД РФ: США хотят отказаться от моратория на ядерные испытания

США могут расторгнуть еще одну договоренность по ядерному оружию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США готовят мировую общественность к отказу от моратория на ядерные испытания. Такое предположение сделали в МИД РФ, комментируя американский доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания», — сказано на сайте внешнеполитического ведомства. Это решение может привести к разрушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), считают в МИД РФ.

В МИД отметили, что американские претензии по поводу якобы несоблюдения Россией обязательств по советско-американскому Договору об ограничении подземных ядерных испытаний, не имеют под собой оснований. США не предоставили к обвинениям никаких доказательств, подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве добавили, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ и успешно его выполняет. Тем временем в США это все еще не сделали, в связи с чем «обсуждать с Вашингтоном проблематику соблюдения обязательств в области запрета ядерных испытаний контрпродуктивно», добавили в МИД России.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят ООН в 1996 году. К настоящему времени документ подписало 183 государства. Не подписали только «молодые» ядерные державы Индия, Пакистан, КНДР. Ратифицировали договор 164 государств, помимо не подписавших ядерных держав его не ратифицировали США, Китай и Израиль.

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