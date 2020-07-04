Соловьев заявил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

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8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Родственники погибшего водителя отказываются от компенсации, несмотря на заявления адвоката артиста Пашаева. Сам актер от переживаний перенес сердечный приступ .

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев намекнул , что актер мог быть в автомобиле не один, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. При этом в следствии знают, что в момент аварии Ефремов был в машине один .

«На „срезе подушки безопасности“, представленном на экспертизу, обнаружены пот, эпителиальные клетки, которые произошли от Ефремова», — говорится в выводе экспертизы, которую журналист показал в прямом эфире на youtube-канале «Соловьев LIVE». При этом телеведущий не стал говорить, откуда у него появились фотографии документа, объяснив это «журналистской тайной».

Телеведущий Владимир Соловьев представил доказательство того, что актер Михаил Ефремов был за рулем во время смертельного ДТП в центре Москвы. Журналист представил соответствующую экспертизу на своем youtube-канале.

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