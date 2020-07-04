Соловьев заявил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев показал фрагмент экспертизы в отношении Михаила Ефремова Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев представил доказательство того, что актер Михаил Ефремов был за рулем во время смертельного ДТП в центре Москвы. Журналист представил соответствующую экспертизу на своем youtube-канале.

«На „срезе подушки безопасности“, представленном на экспертизу, обнаружены пот, эпителиальные клетки, которые произошли от Ефремова», — говорится в выводе экспертизы, которую журналист показал в прямом эфире на youtube-канале «Соловьев LIVE». При этом телеведущий не стал говорить, откуда у него появились фотографии документа, объяснив это «журналистской тайной».

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. При этом в следствии знают, что в момент аварии Ефремов был в машине один.

8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Родственники погибшего водителя отказываются от компенсации, несмотря на заявления адвоката артиста Пашаева. Сам актер от переживаний перенес сердечный приступ.

Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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