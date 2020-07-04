В Театре Эстрады рассказали, почему Хазанов оказался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие гостей на церемонию прощания с режиссером Театра «Ленком» Марком Захаровым. Москва, хазанов геннадий
Хазанов был госпитализирован планово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов госпитализирован в больницу планово. Об этом заявили в пресс-службе Театра Эстрады.

«Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, завтра артист вернется домой», — цитирует представителей пресс-службы РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что состояние Геннадия Хазанова ухудшается, народный артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Однако сам Хазанов опроверг информацию об экстренной госпитализации. Он подчеркнул, что беспокоиться о его самочувствии не нужно.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Культура Кино Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...