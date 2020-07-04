В Театре Эстрады рассказали, почему Хазанов оказался в больнице

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Ранее СМИ сообщали, что состояние Геннадия Хазанова ухудшается , народный артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Однако сам Хазанов опроверг информацию об экстренной госпитализации. Он подчеркнул, что беспокоиться о его самочувствии не нужно.

«Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, завтра артист вернется домой», — цитирует представителей пресс-службы РИА «Новости».

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов госпитализирован в больницу планово. Об этом заявили в пресс-службе Театра Эстрады.

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