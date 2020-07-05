Психолог объяснила, почему россияне перестали радоваться лету

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Среди симптомов летней депрессии врач отметила резкое снижение аппетита, отказ от прогулок, желание оставаться дома, бессонница, плохое настроение на протяжении нескольких дней, чувство эмоционального истощения. Очакова также заявила, что часто депрессия провоцирует обезвоживание, так как люди забывают пить воду. Чтобы избавиться от недуга, врачи советуют выстроить режим сна, вернуться к здоровому образу жизни, вспомнить увлечения и включить их в повседневную жизнь.

По ее словам, главными причинами депрессии у россиян становятся отмена летних путешествий из-за коронавируса, переменчивая погода и странный световой. Психолог подчеркнула, что летняя депрессия очень коварна. «Ее могут провоцировать такие неочевидные факторы, как недовольство своей фигурой, недостаток общения в компании. В инстаграмах друзей вы видите, как они весело жарят шашлыки на даче и загорают, а вы дома один-одна», — добавляет Очакова.

«В июне опубликовали исследование ученых из Рагенсбурга и Геттингена. Зафиксирован скачок случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне коронавируса», — цитирует Очакову «Комсомольская правда».

Ученые из Германии зафиксировали скачок случаев тяжелой депрессии. Российские психологи называли это явление синдромом «постковидного лета». Об этом рассказала психолог Наталья Очакова. Она отметила, что проблема актуальна и для россиян.

Люди не радуются лету из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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