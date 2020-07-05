Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Певец не уточнил, идет ли речь о выборах 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст собирается участвовать в выборах президента США. Об этом сам Уэст заявил в своем Twitter.

«Мы должны выполнить обещание Америки, доверившись богу, объединившись ментально, и построить наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — сообщил рэпер в соцсети. При этом он не раскрыл, от какой партии планирует выдвигаться. Он также не уточнил, идет ли речь о выборах в нынешнем году или о последующих. Тем не менее, в своем сообщении он указал хэштег, который относится к планам на текущий год.

До этого исполнитель неоднократно подчеркивал, что может принять участие в президентской гонке. Так, в частности, он не исключал, что выдвинется на выборы президента США, которые должны пройти в 2024 году.

Уэст является одним из самых популярных хип-хип артистов в США, за всю свою карьеру он получил более 20 премий Grammy. По данным рейтинга Forbes, состояние певца составляет около 1,3 млрд долларов, напоминает RNS .

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

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