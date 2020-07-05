Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст собирается участвовать в выборах президента США. Об этом сам Уэст заявил в своем Twitter.
«Мы должны выполнить обещание Америки, доверившись богу, объединившись ментально, и построить наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — сообщил рэпер в соцсети. При этом он не раскрыл, от какой партии планирует выдвигаться. Он также не уточнил, идет ли речь о выборах в нынешнем году или о последующих. Тем не менее, в своем сообщении он указал хэштег, который относится к планам на текущий год.
До этого исполнитель неоднократно подчеркивал, что может принять участие в президентской гонке. Так, в частности, он не исключал, что выдвинется на выборы президента США, которые должны пройти в 2024 году.
Уэст является одним из самых популярных хип-хип артистов в США, за всю свою карьеру он получил более 20 премий Grammy. По данным рейтинга Forbes, состояние певца составляет около 1,3 млрд долларов, напоминает
We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.