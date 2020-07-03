В России выросла средняя пенсия

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Ранее сообщалось, что до конца лета части россиян повысят пенсию. Так, с 1 июля проиндексируют пенсии опекунов и попечителей . А с 1 октября в России зарплаты российских военных и пенсии некоторых сотрудников МВД вырастут на 3%.

По данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий в мае 2020 года увеличился на 3% в годовом выражении. При этом по сравнению с апрелем нынешнего года этот показатель снизился на 0,1%.

«По сравнению с маем 2019 года [средний размер назначенных пенсий] увеличился на 6,1%», — приводит RNS слова из сборника Росстата. Отмечается, что в мае нынешнего года средний размер таких пенсий составил 14 999 рублей.

В России средний размер назначенных пенсий в мае 2020 года вырос на 6,1% в годовом выражении. Об этом говорится в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России».

Средний размер назначенных пенсий в мае 2020 года вырос на 6,1% в годовом выражении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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