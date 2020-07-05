Тюменская область еще сильнее отдалилась от снятия ограничений

Днем ранее в Тюменской области подтвердилось рекордное число заражений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Тюменской области выросло на 83. Об этом в воскресенье сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки: 83 новых случая заболевания», — указано в информации штаба. Это на два меньше, чем накануне, когда было зарегистрировано 85 новых случаев. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 3480 заражений, умерли от инфекции 18 человек.

Число заболевших в интервале 60—80 случаев держится в регионе уже неделю. Ухудшение эпидемиологической ситуации началось с 13 июня. На данный момент коэффициент заражения в регионе превышает единицу, нормой считается значение 0,8.

Днем ранее в Тюменской области подтвердилось рекордное число заражений — за сутки 4 июля коронавирусом заболели 85 человек. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что регион стал одним из первых, где жителей протестировали на антитела к коронавирусу. В Тюменской области такие тесты сдали 2758 человек, напоминает RNS .