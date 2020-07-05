Перешедшие на «гражданку» по выслуге лет силовики могут рассчитывать на две пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специализированная пенсия, положенная сотрудникам силовых структур по выслуге лет, не суммируется с обычными выплатами. Это позволяет некоторым россиянам получать дополнительные выплаты сверх военной пенсии. Об этом сообщается в блоге «Сотрудник Пенсионного фонда».

«Дело в том, что специализированные пенсии не суммируются с обычными выплатами. По этой причине россиянин может получить военную пенсию после завершения службы», — приводит Nation News слова автора блога. Для получения дополнительных выплат, ушедший на пенсию по выслуге лет сотрудник должен в дальнейшем 11 лет проработать в гражданской сфере.

По достижении 65 лет такой сотрудник может подать заявление в ПФР на начисление двух пенсий. В дальнейшем данная система с военных и силовых ведомств распространится также на социальных работников.

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