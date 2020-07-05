Молодой игрок получил удар молнии во время тренировки Фото: Илья Московец © URA.RU

Голкипер клуба «Олимп» из Профессиональной футбольной лиги (третьего по рангу футбольного турнира страны) Иван Заборовский попал в реанимацию. Во время тренировки в 16-летнего игрока ударила молния.

«По нашей информации, сегодня на тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации», — сообщает официальный аккаунт клуба в Instagram.

Футбольный клуб «Олимп» представляет Орехово-Зуево. Команда выступает в зоне «Запад» первенства ПФЛ, где в настоящее время занимает 11 место.

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