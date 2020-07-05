Отдохнуть в некоторых городах Европы у россиян получится осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне могут отправиться в отпуск за границей уже в начале осени — к этому времени ситуация с коронавирусом станет лучше. Ожидается, что Евросоюз и другие страны решатся на открытие границ из-за экономических потерь, которые они понесли из-за неудачного турсезона. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты туриндустрии.

«На минувшей неделе мы обсуждали это с консулами стран, входящих в Евросоюз. В результате мы пришли к выводу, что сейчас есть очевидная потребность ряда европейских стран в российских туристах. Поэтому они будут делать все для возможного открытия границ, — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Мы не исключаем, что поэтапное открытие заграничного туризма может начаться уже в сентябре».

С этим согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Думаю, можно рассчитывать на отпуск в отдельных направлениях Европы в сентябре—октябре. А отдельные пляжные направления за границей могут быть доступны уже в августе», — отметил он.

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, эпидемиологическая ситуация также может позволить отправиться в заграничную поездку осенью. «Есть шанс, что к концу августа ситуация с коронавирусом станет получше. Сейчас видны улучшения во всех западных странах и в России», — поделился с URA.RU эксперт.

В конце июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС, напоминает RNS . В то же время в начале июля Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа. По прогнозу главы Ростуризма Зарины Догузовой, туристическая отрасль РФ восстановится после пандемии коронавируса лишь весной 2021 года.

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