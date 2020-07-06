Заявление отправлено через электронную приемную Фото: канал Всеволода Могучева на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

На отца Сергия (Романова), лишенного священного сана по решению церковного суда, подано заявление в полицию. Об этом URA.RU сообщила заявительница — 44-летняя жительница Екатеринбурга. Она просит привлечь опального схиигумена к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ об оскорблении представителя власти, а именно — президента России.

«Романов Н.В. в своих видеообращениях, размещенных в сети интернет видеоблогерами Всеволодом Могучевым и Сергеем Алиевым, оскорблял нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также распространял о нем недостоверные данные», — указано в заявлении. Приводятся 10 выражений, которые использовались в видеороликах схиигумена Сергия по отношению к главе государства (по закону редакция не может их процитировать).

Женщина просит не раскрывать ее данные из-за опасений мести со стороны отца Сергия, однако пояснила редакции, что ею двигало: «Как известно, Николай Романов судим за ДТП, в котором погиб человек, а также за грабеж и убийство. Выйдя из колонии, он вряд ли мог устроиться на хорошую работу или даже на простую — водителем, продавцом, грузчиком. Романов обвиняет и оскорбляет Владимира Владимировича Путина. Наш президент все годы своего правления поддерживал РПЦ. И именно эта поддержка дала возможность Романову стать схиигуменом большого монастыря и получать средства для его строительства и содержания духовных „чад“».

Электронное заявление принято ФОТО: автор заявления

Также заявительница указывает на Устав церкви, по которому клирик за штатом должен быть запрещен в служении, если в течение трех месяцев не подал прошения о восстановлении (а его со стороны Сергия, по ее словам, не было). «Митрополит Кирилл пошел на нарушение церковного устава и в течение 9 лет закрывал глаза на то, что бывший схиигумен служил в храмах епархии, — говорит она. — Сегодня схимонах обзывает митрополита Кирилла „экуминистом“ и „врагом церкви и бога“. Если Церковь должна прощать оскорбления по Евангелию и подставлять вторую щеку, то в государстве, слава Богу, существуют Законы, которые никому не позволено нарушать!»

URA.RU обратилось за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области, куда направлено заявление — ответ на запрос пока не поступил. Отец Сергий, напомним, лишен священного сана, а 7 июля состоится административный процесс по его делу о фейках — за отрицание коронавируса.