Ученые объяснили, почему коронавирус распространился по миру

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, кондуктор, медицинская маска, масочный режим
Кронавирус могли разбудить определенные условия окружающей среды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус находился во всем мире в спящем состоянии и проявился при определенном сочетании природных факторов. Таким мнением поделился научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под „здесь“ я понимаю „везде“. Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом», — цитирует Джефферсона ТАСС. По его словам, коронавирус мог быть активирован условиями окружающей среды.

Он отметил, что сейчас все чаще появляются свидетельства того, что вирус находился в различных странах до того, как проявился в Китае. В качестве примера ученый приводит находки в различных городах Италии.

В декабре 2019 года исследователи обнаружили COVID-19 в сточных водах Италии, передает агентство Nation News. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что маловероятно, что инфекция пришла оттуда и отметило, что эти данные на происхождение коронавируса, по мнению Райана, данные итальянских ученых никак не повлияли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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