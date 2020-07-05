Россиянкам сделают надбавку к пенсиям

Пенсионеркам доплатят за воспитание детей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Жительницы России на пенсии могут рассчитывать на новую прибавку, если в свое время брали отпуск по уходу за ребенком. Заменить полтора года такого отпуска можно на пенсионные баллы.

Уже в 2020 году прибавка к пенсии для пожилых дам может составить от 251 рубля до 2260 рублей, сообщила Nation News юрист Ирина Сивакова. Она также рассказала, что дополнительные деньги можно получить за ребенка — студента вуза, который учиться на очном отделении. В этом году прибавка в среднем будет равна1895 рублей.

По словам Сиваковой, на увеличение пенсии при обращении за перерасчётом могут рассчитывать женщины, которые работали на производстве по Списку №2 и получили право выхода на досрочную пенсию. Правда. при этом они должны получить длительный льготный стаж. «Тогда пенсионерка получит плюс 5% к стажевому коэффициенту, и ее пенсия повысится», — отметила юрист.

Ранее стало известно, что специализированная пенсия, положенная сотрудникам силовых структур по выслуге лет, не суммируется с обычными выплатами. Это позволяет им получать дополнительные выплаты сверх военной пенсии.

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