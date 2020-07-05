Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для россиян

Эксперт полагает, что восточные страны не дадут чуме распространиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бубонная чума не угрожает россиянам. Специальные службы восточных стран смогут остановить распространение болезни. В этом уверен специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — цитирует Жемчугова Лента.ру.

Он подчеркнул, что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет борются с распространение инфекции. По словам инфекциониста, в происходящем ничего страшного нет. Врач полагает, что в настоящий момент в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин».

Ранее сообщалось, что в Китае появился пациент с подозрением на бубонную чуму. В городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Существует угроза распространения инфекции. До этого чуму обнаружили в Монголии, пишет « Царьград ». Пока известно о двух заболевших. В посольстве РФ в Улан-Баторе заявили, что власти сразу приняли необходимые меры, и причин для беспокойств нет. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что чума опаснее COVID-19 и требует лучшей защиты, чем маска и перчатки, передает агентство Nation News.

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