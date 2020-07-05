Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для россиян

Бубонная чума не угрожает россиянам. Специальные службы восточных стран смогут остановить распространение болезни. В этом уверен специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — цитирует Жемчугова Лента.ру.
Он подчеркнул, что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет борются с распространение инфекции. По словам инфекциониста, в происходящем ничего страшного нет. Врач полагает, что в настоящий момент в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин».
Ранее сообщалось, что в Китае появился пациент с подозрением на бубонную чуму. В городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Существует угроза распространения инфекции. До этого чуму обнаружили в Монголии, пишет «
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