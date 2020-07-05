Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для россиян

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, больничный коридор, больница
Эксперт полагает, что восточные страны не дадут чуме распространиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бубонная чума не угрожает россиянам. Специальные службы восточных стран смогут остановить распространение болезни. В этом уверен специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — цитирует Жемчугова Лента.ру.

Он подчеркнул, что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет борются с распространение инфекции. По словам инфекциониста, в происходящем ничего страшного нет. Врач полагает, что в настоящий момент в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин».

Ранее сообщалось, что в Китае появился пациент с подозрением на бубонную чуму. В городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Существует угроза распространения инфекции. До этого чуму обнаружили в Монголии, пишет «Царьград». Пока известно о двух заболевших. В посольстве РФ в Улан-Баторе заявили, что власти сразу приняли необходимые меры, и причин для беспокойств нет. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что чума опаснее COVID-19 и требует лучшей защиты, чем маска и перчатки, передает агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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