Политолог назвал Зеленского «кидалой из хуторянской элиты»

Политолог из Киева Андрей Головачев назвал президента Украины Владимира Зеленского типичным представителем «хуторянской элиты» и «кидалой».
«Это в первую очередь склонность ко лжи. Человек с крестьянским — не аристократическим — менталитетом, легко лжет и не испытывает при этом никаких угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала», — заявил политолог в интервью изданию «Главред».
Головачев уверен: Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики. В пример он привел недавнее подписание Зеленским Меморандума с Международным валютным фондом, которым он гарантировал независимость Нацбанка Украины. А спустя две недели президент вызвал председателя Нацбанка и «предложил ему валить». Политолог полагает, что европейские реформы на Украине невозможны до тех пор, пока «крестьянскую культуру» не сменит «буржуазная мораль».
Ранее Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область дал обещание, что Украина вернет Крым. Однако депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в ответ на это заявил, что слова президента Украины ничего не стоят. По его мнению, украинский президент неоднократно делал популистские заявления по поводу полуострова.
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