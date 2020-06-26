В Госдуме ответили на «безумную веру» Зеленского вернуть Крым

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Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко увидел уникальный шанс вернуть полуостров . По мнению политика, в России начался тяжелейший экономический кризис. В связи с этим РФ не способна финансировать полуостров, а международное сообщество способно заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса.

На высказывание Зеленского уже отреагировал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, украинский президент неоднократно делал популистские заявления по поводу полуострова. «Все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — сказал Бальбек. Он добавил, что ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма.

«Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим безумно», — цитирует украинского лидера RT .

Украина вернет Крым и его жителей. Такое обещание дал президент страны Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.

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