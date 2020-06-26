В Госдуме ответили на «безумную веру» Зеленского вернуть Крым

Украина вернет Крым и его жителей. Такое обещание дал президент страны Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.
«Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим безумно», — цитирует украинского лидера RT.
На высказывание Зеленского уже отреагировал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, украинский президент неоднократно делал популистские заявления по поводу полуострова. «Все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — сказал Бальбек. Он добавил, что ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко увидел уникальный шанс вернуть полуостров. По мнению политика, в России начался тяжелейший экономический кризис. В связи с этим РФ не способна финансировать полуостров, а международное сообщество способно заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса.
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