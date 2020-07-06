Гидрометцентр рассказал, где в России самое теплое море

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Ранее аналитики подсчитали во сколько россиянам обойдется отдых в Крыму этим летом. Так, согласно данным сервиса бронирования отелей Tvil, проживание в мини-отеле семье из трех-четырех человек будет стоить около 20 тысяч рублей.

В Сочи температура воды достигла отметки в 25 градусов тепла. В Туапсе и Геленджике на градус теплее.

«В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе — 25 градусов, в Евпатории и Ялте — 26 градусов», — приводит ТАСС слова метеоролога.

Среди курортов Черноморского побережья самая высокая температура воды зафиксирована в Геленджике и Туапсе, на крымском полуострове сильнее всего море прогрелось в Евпатории и Ялте. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Крыму вода прогрелась до 26 градусов Фото: Irina Rassvetnaja/unsplash.com © URA.RU

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