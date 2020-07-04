Во сколько россиянам обойдется отдых в Крыму этим летом

Многие россияне, несмотря на коронавирус, не отказывают себе в путешествии в Крым Фото: Viktor Levit/pixabay.com

Самостоятельный отдых в мини-отеле Крыма обойдется семье из трех-четырех человек в 20 тысяч за 10 дней. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Эта цена в разных городах полуострова немного отличается: Ялте 8 ночей обойдутся в 30 тысяч рублей, в Судаке — в 21 тысячу, в Евпатории — в 20 тысяч, передает РИА «Новости». Отмечается, что многие россияне, несмотря на коронавирус, не отказывают себе в путешествии. «Если сравнивать июнь 2020-го года с прошлым, то спрос на внутренний туризм полностью восстановился», — цитирует агентство директора по развитию и коммуникациям сервиса Tvil.ru Оксану Шустикову.

Ранее 50% россиян не планируют отпуск, потому что нет сбережений из-за коронавируса. На путешествия внутри области рассчитывают лишь 19% россиян.

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