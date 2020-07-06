В Челябинске ищут площадку, чтобы увековечить подарок Путина

В Челябинск ищут место под памятный знак, в честь присвоения почетного звания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стартовал опрос для выбора места, где будет установлена памятная стела в честь присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии 6 июля, передает корреспондент URA.RU. Указ о присвоении городу почетного звания был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я поздравляю всех челябинцев с этим событием, с этой высокой наградой. В ближайшее время мы должны определить, где именно будет установлена стела с текстом указа президента. Это будет сделано с привлечением к голосованию горожан», — заявила на совещании мэр города Наталья Котова. Голосование будет идти на сайте «Активный житель-74».

Горожанам предлагается выбрать один из трех вариантов размещения стелы: — на Аллее Славы (у перекрестка улиц Цвиллинга и Коммуны), в сквере на улице Тернопольской (напротив Южно-Уральского госуниверситета) и на Площади павших революционеров. Сейчас разрабатывается проект стелы.

Челябинск и Магнитогорск вошли в двадцатку городов, получивших почетное звание. Об этом было объявлено 2 июля на заседании оргкомитета «Победа». Вечером того же дня Путин подписал соответствующий указ, а в обоих городах был дан праздничный салют.