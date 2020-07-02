Челябинск и Магнитогорск отметили салютом решение президента присвоить им звание «Город трудовой доблести» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск и Магнитогорск, два крупнейших города Челябинской области, вечером 2 июля отметили салютом получение звания «Город трудовой доблести». Праздничный фейерверк взвился в небо именно в те минуты когда президент РФ Владимир Путина подписал указ о присвоении двум городам особого статус, передает корреспондент URA.RU.

«Решение о проведении салюта было принято сразу после того, как стало известно об итогах заседания оргкомитета „Победа“, где были названы Челябинск и Магнитогорск», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Анонсировать днем не стали, чтобы избежать скопления людей и не допустить распространения коронавируса. О салюте сообщили за полчаса до начала мероприятия.

Салют проводился на обычном месте, на набережной реки Миасс. В последний раз масштабный фейерверк горожане видели в сентябре прошлого года на День города. В этом году салюты в честь Дня Победы были отменены из-за коронавирус. Сразу после салюта на фасаде главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета состоялось 15-минутное 3D лазерное шоу «Сияние Победы».

Салют в честь присвоения почетного звания прошел и в Магнитогорске. Оба города вошли в двадцатку муниципалитетов получивших особый статус. В Челябинске было собрано 414,5 тысяч подписей, а в Магнитогорске — 322 тысячи.