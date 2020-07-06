Сейчас Венера Курьякова исполняет обязанности прокурора Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зампрокурора Екатеринбурга Венера Курьякова в скором времени может покинуть ведомство, сообщил источник в надзорном органе. По словам собеседника агентства, Курьяковой предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию после того, как стало известно, что она претендует на место главного прокурора Екатеринбурга, которое сейчас занимает Светлана Кузнецова.

«Курьяковой предложили написать заявление по собственному. Но пока никакой бумаги от нее нет», — рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. В пресс-службе областной прокуратуры агентству заявили, что Курьякова находится на рабочем месте, и информации о ее возможной отставке нет. Сейчас она исполняет обязанности городского прокурора (сама Кузнецова, срок полномочий которой истекал в июле, находится в отпуске).

Как ранее сообщало URA.RU, бывший супруг Венеры Курьяковой, замначальника управления Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков лоббировал ее на значение на пост прокурора Екатеринбурга. Однако замысел осуществить не удалось: как сообщал URA.RU источник в свердловской прокуратуре, полномочия Кузнецовой, скорее всего, будут продлены — ее кандидатура проходит согласование в Москве.