Рамзан Кадыров любит выезжать на рыбалку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на минувших выходных открыл рыболовный сезон на Лебедином озере в Гудермесе. Видео с рыбалки он опубликовал на своей странице во «Вконтакте».

«Мы поймали несколько довольно крупных рыбин, но тут же отпустили их обратно в озеро», — написал Кадыров. Он подчеркнул, что рыбалка — это первоклассный вид активного отдыха. Глава республики поздравил всех рыболовов с открытием сезона и пожелал большого улова. Также Кадыров попросил бережно относиться к природе.

На видеозаписи запечатлены живописные места вокруг Лебединого озера. На кадрах глава Чеченской республики рыбачит в большой компании, они ловят крупную рыбу, отдыхают, готовят еду на костре и едят за длинным столом. Кадыров подчеркнул, что в республике есть все условия для рыболовства с хорошей инфраструктурой. По его словам, в местных водоемах водится самая разнообразная рыба.

Глава Чечни является заядлым рыбаком. Несколько лет назад ему удалось поймать гигантского сома. Тогда он его назвал водяным барашком.

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