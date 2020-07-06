Дмитрию Холоду сообщили об отставке 6 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Кризис муниципального транспорта Челябинска

Директор челябинского муниципального ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод ушел в отставку по инициативе работодателя. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. Руководить предприятием, которое занимается автобусными перевозками, будет Валерий Кочетков.

«Сегодня последний день работы в должности директора ООО „Общественный городской транспорт“ Дмитрия Холода, — пояснил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонгов. — Трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя». Новым главой ООО «ОГТ» стал Валерий Кочетков, последние годы работавший руководителем организаций, занимающихся перевозками. Завтра его представят новым подчиненным.

«О решении учредителей мне сообщили сегодня», — сказал корреспонденту URA.RU сам Холод. По его словам, уведомление об увольнении ему привезли на работу.

Ранее был уволен со своего поста директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, отвечающий за работу муниципального электротранспорта — трамваев и троллейбусов. Сообщалось, что такое решение приняли учредители предприятия. Директором ООО был назначен Дмитрий Усачев.

23 июня стало известно о возбуждении уголовного по факту нанесения ущерба бюджету Челябинска при покупке муниципальных автобусов. Дело было возбуждено по требованию прокуратуры, по материалам Контрольно-счетной палаты (КСП), проводившей проверку мэрии по поручению губернатора Алексея Текслера. Выяснилось, что за одни и те же старые автобусы было заплачено дважды. В материалах дела фигурирует руководство ООО «Общественный городской транспорт».