Журналистку «Эха Москвы» оштрафовали за оправдание терроризма

Суд приговорил журналистку к штрафу, несмотря на требование прокуратуры о реальном сроке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор журналистке радио «Эхо Москвы в Пскове» Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Решением судебной инстанции, Прокопьева должна будет заплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистки стал ее комментарий по поводу террористического акта в здании архангельского УФСБ, произошедшем 31 октября 2018 года. По словам Прокопьевой, «государство само воспитало поколение, которое с ним борется». За эту фразу ее внесли в список экстремистов и террористов.

Комиссия по свободе информации Совета по правам человека при президенте России назвала ситуацию с уголовным преследованием журналистки абсурдной, сообщает «Национальная служба новостей». В частности, представители комиссии подвергли критике требование прокуратуры приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы.

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