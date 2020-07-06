Журналистку «Эха Москвы» оштрафовали за оправдание терроризма

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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Суд приговорил журналистку к штрафу, несмотря на требование прокуратуры о реальном сроке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор журналистке радио «Эхо Москвы в Пскове» Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Решением судебной инстанции, Прокопьева должна будет заплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистки стал ее комментарий по поводу террористического акта в здании архангельского УФСБ, произошедшем 31 октября 2018 года. По словам Прокопьевой, «государство само воспитало поколение, которое с ним борется». За эту фразу ее внесли в список экстремистов и террористов.

Комиссия по свободе информации Совета по правам человека при президенте России назвала ситуацию с уголовным преследованием журналистки абсурдной, сообщает «Национальная служба новостей». В частности, представители комиссии подвергли критике требование прокуратуры приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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