Уватские полицейские отметили день ГИБДД на берегу Иртыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В минувшие выходные, 4 июля, полиция Уватского района (Тюменская область) в условиях самоизоляции широко отметила День ГИБДД на берегу Иртыша в поселке Кирсарай. Банкет в скрытом от чужих глаз месте отдыха был организован по личной инициативе и настоянию начальника отдела МВД России по Уватскому району подполковника Александра Лукашенко, утверждает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Получилось так, что мы всех штрафуем за массовые мероприятия, а в итоге сами шифруемся и собираемся подальше от города — чтобы не дай бог никто не увидел и не заснял на камеру», — отмечает сотрудник отдела, присутствовавший на мероприятии. По его информации, на празднике собрались около 60 человек личного состава уватской полиции. «Настоятельную просьбу Лукашенко явиться на сбор доводили до каждого сотрудника втихую. И уточняли, что подполковник недоволен отсутствием „общего командного духа“ и собирается его таким образом укреплять», — сообщил инсайдер.

По информации полицейского, праздник представлял собой застолье с обеда и до позднего вечера. «Возражать никто не стал, просьба начальства — по сути приказ», — отмечает он. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось, послан официальный запрос.

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