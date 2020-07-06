Песков назвал глупостью сообщение о планах РФ атаковать Украину

Дмитрий Песков опроверг сообщение о намерении России напасть на юг Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявления главы ВМС Украины о том, что Россия собирается атаковать страну ради доступа к воде для Крыма, являются абсолютной глупостью и нагнетанием антироссийской истерии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке [Украины]», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли Россия совершить нападение на юг Украины, чтобы заполучить доступ к воде из Днепра.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия хочет атаковать Херсонскую область, чтобы обеспечить Крыму доступ к воде из Днепра. По его словам, в ответ Украина собирается начать подготовку к полномасштабным боевым действиям против РФ. Неижпапа также указал на наличие у страны ракетного комплекса «Нептун», который может достать до Севастополя и Новороссийска.

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