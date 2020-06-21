Украина грозится напасть на Крым и Новороссийск Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Заявление украинского военного эксперта об использовании новой ракеты «Нептун» для удара по Новороссийску является политическим и не имеет никаких оснований, считает экс-начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев. В разговоре с URA.RU он подчеркнул, что российская морская военная база сможет отразить нападение дежурными силами, без привлечения дополнительных средств.

«С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. Военно-морская база в Новороссийске обороняется не хуже военной базы в Севастополе. Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет. Они угрожают без всяких на то оснований. Нападение будет отражено дежурными силами и средствами, без привлечения дополнительных сил», — утверждает Хатылев.

Он также заявил, что ракета «Нептун», которой грозят России, всего лишь производная от советской ракеты 80-90-х годов. По словам военного эксперта, на Украине испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик. Украина, как отмечает Хатылев, не имеет достаточных средств для серийного производства оружия и закупает у других стран, в частности Болгарии и США, списанное вооружение. По мнению собеседника агентства, западные страны отказываются продавать Киеву современную технику, так как она может быть использована для нападения на ДНР, ЛНР и Крым.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна ударить по Новороссийску. Якобы ракета может не только поразить цели около Крыма, которому украинцы угрожали и раньше, но и «дотянуться» до Краснодарского края, передает « Царьград ».

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