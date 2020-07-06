Стало известно, как будут судить отца Сергия по делу о фейках

Схиигумену грозит крупный штраф Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Административный процесс по делу о фейках в отношении схиигумена Сергия (Романова) пройдет в открытом режиме. Об этом URA.RU сообщили в судебном участке №3 Верхнепышминского городского суда, где будут рассматриваться материалыо. При этом журналистов на заседание не пустят.

«Можно будет находиться в коридоре или на улице, но в помещении, где будет проходить процесс, прессы не будет — будет присутствовать только сотрудник пресс-службы суда», — пояснили в участке №3, пояснив, что это связано с небольшими размерами помещения. При этом для журналистов и всех, кто будет следить за этим процессом, будет организована видеотрансляция. Она будет вестись на сайте судебного участка №3, а также на его странице во «ВКонтакте».

Рассматривать дело отца Сергия (в миру Николая Романова) будет мировой судья Александр Белошейкина. Как стало известно URA.RU, самого схиигумена на суде не будет: административный кодекс допускает участвовать в процессе через представителя. По данным агентства, старец себе нанял опытных адвокатов.

Отец Сергий (Романов) обвиняется по статье 13.15 «о фейках». Часть 9, по которой возбуждено его дело, предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Ранее он, напомним, отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы. Кроме административного производства о фейках прокуратура рассматривает материалы об экстремизме, признаки которого обнаружили полицейские в его проповедях. Также на отца Сергия подано заявление в МВД об оскорблении президента России.