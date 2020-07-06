Иерарх объяснил хитрость с биографией старца Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В екатеринбургской епархии объяснили, каким образом схиигумен Сергей (Романов) скрыл от церкви факт своей судимости за совершенное убийство. Об этом рассказывается в открытом письме владыки Кирилла отцу Сергию, опубликованном на сайте епархии.

В письме митрополит разоблачает легенду отца Сергия о том, что распоряжение рукоположить его в сан священника дал патриарх Алексей II. «В действительности же не было никаких красивых историй про то, что Святейший Патриарх Алексий II уговаривал Вас рукоположиться, а потом заставил дать Вам наперсный крест. Что якобы и исполнил владыка Викентий… А правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: „1984—1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика“. Я думаю, всем очевидна Ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии».

Как пояснил URA.RU один из екатеринбургских священников, любой человек, который хочет стать монахом или священником, подает об этом прошение правящему архиерею (митрополиту или архиепископу), к которому в обязательном порядке прикладывается собственноручно написанная биография. Интрига была в том, указал ли отец Сергий (Романов), когда подавал прошение, факт своей судимости за убийство.

Схиигумен Сергий (Романов), напомним, отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы. Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана священника, после этого его сторонники (более 100 человек), осаждавшие епархию, уехали в монастырь «Спорительница хлебов» и заняли там оборону, перекрыв подъезд к обители.

Накануне в обитель начали пускать прихожан и паломников, а также провели экскурсию для журналистов, во время которой более десяти человек рассказали истории о чудесных исцелениях, о том, как отец Сергий им помог и о том, что он — небожитель. Завтра должен состояться административный суд по его делу о фейках (за отрицание коронавируса), а сегодня стало известно о том, что на него подано заявление в полицию об оскорблении президента России.