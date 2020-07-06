Пул кандидатов на место уже сформирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочия члена избиркома Пермского края с правом решающего голоса Дмитрия Пучко прекращены досрочно. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации главы региона. Пучко известен тем, что до февраля текущего года занимал должность замруководителя администрации губернатора. Он считается человеком из команды прежнего главы региона — Максима Решетникова (сейчас — министр экономического развития РФ).

На официальном сайте правительства региона сказано о вакантной должности в краевой избирательной комиссии «в связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Пермского края, назначенного губернатором Пермского края». Собеседник в администрации губернатора Пермского края в разговоре с URA.RU уточнил, что речь идет про вакантное место Дмитрия Пучко.

Еще один источник, близкий к правительству Пермского края, в разговоре с URA.RU отметил, что кандидаты на место уже есть. «Крайизбиркомом с администрацией [губернатора] уже сформирован пул претендентов на вакантное место», — рассказал собеседник, отметив, что фамилии пока держатся в тайне.

В пресс-службе краевого избиркома попросили время на комментарий. При этом на официальном сайте Пучко еще значится как действующий член избиркома края. В пресс-службе правительства края сообщили, что не комментируют тему.

Дмитрий Пучко занимал должность замруководителя администрации губернатора Пермского края с октября 2017 года. В правительстве он возглавлял департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления. 19 февраля он покинул занимаемую должность по собственному желанию (через несколько дней после того, как врио губернатора края был назначен Дмитрий Махонин). Сейчас Пучко руководит Департаментом организационного обеспечения и коммуникаций в министерстве экономического развития РФ. Возглавляет министерство бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.