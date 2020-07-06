В регионе ежедневно фиксируют более 200 новых больных коронавирусом, отметил губернатор Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение о продлении карантина до 13 июля. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье», — написал Куйвашев.

Губернатор третью неделю подряд продляет каратин, не снимая ограничений. Ранее в регионе разрешили работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салонов, организаций оздоровительного отдыха для детей, а также автошкол, библиотек и летних веранд.

В регионе действует режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, не работают ТРЦ (но могут действовать отдельные магазины в них — в том числе продуктовые), кафе и рестораны работают в режиме «на вынос» или обслуживают клиентов на летних верандах.

Инсайдеры агентства отмечали, что карантин может быть усилен: в регионе ежедневно увеличивается число пациентов с коронавирусом.