Куйвашев анонсирует частичное снятие ограничений для ряда организаций в конце недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о продлении ограничительных мер в Свердловской области еще. Изменения, внесенные в указ №100УГ, продлевают режим карантина на неделю, до 6 июля и не предусматривают открытия ТРЦ или отмену масочного режима.

«Ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно и в зависимости от эпидобстановки особый режим для некоторых организаций может быть частично ослаблен до конца недели. Как только появятся подробности — я вам как обычно сразу же все расскажу. Пока мы обсуждаем этот вопрос с медиками, экспертами Роспотребнадзора и другими специалистами», — сообщил Куйвашев в Instagram.

URA.RU сообщало, что 26 июня в регионе был введен второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. В соответствии с ним право работать получили магазины с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салоны и организации оздоровительного отдыха для детей, а также автошколы (только практические занятия и сдача экзаменов) и библиотеки.

В регионе действует режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, не работают ТРЦ (но могут действовать отдельные магазины в них — в том числе продуктовые), кафе и рестораны работают в режиме «на вынос» или обслуживают клиентов на летних верандах.