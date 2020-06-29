28 июня 2020

Свердловский губернатор продлил карантин. Он обещает скоро ослабить его

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, поправки в конституцию, голосование по поправкам в конституцию
Куйвашев анонсирует частичное снятие ограничений для ряда организаций в конце недели Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о продлении ограничительных мер в Свердловской области еще. Изменения, внесенные в указ №100УГ, продлевают режим карантина на неделю, до 6 июля и не предусматривают открытия ТРЦ или отмену масочного режима.

«Ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно и в зависимости от эпидобстановки особый режим для некоторых организаций может быть частично ослаблен до конца недели. Как только появятся подробности — я вам как обычно сразу же все расскажу. Пока мы обсуждаем этот вопрос с медиками, экспертами Роспотребнадзора и другими специалистами», — сообщил Куйвашев в Instagram.

URA.RU сообщало, что 26 июня в регионе был введен второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. В соответствии с ним право работать получили магазины с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салоны и организации оздоровительного отдыха для детей, а также автошколы (только практические занятия и сдача экзаменов) и библиотеки.

В регионе действует режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, не работают ТРЦ (но могут действовать отдельные магазины в них — в том числе продуктовые), кафе и рестораны работают в режиме «на вынос» или обслуживают клиентов на летних верандах.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...