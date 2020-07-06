Александр Аристов снова прописан в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совладелец Челябинского электрометаллургического комбината Александр Аристов вновь встал на налоговый учет, как физическое лицо, в Челябинске. Это следует из базы данных сервиса СБИС. Ранее Аристов и его деловой партнер Юрий Антипов меняли челябинскую прописку на Катав-Ивановск, где находится литейный завод, входящий в структуру общей компании.

«Аристов и Антипов зимой вставали на налоговый учет в Катав-Ивановске. Там расположен Катав-Ивановский литейный завод (КЛЗ). Это было сделано ради интересов общего бизнеса», — пояснил источник в окружении Аристов. При этом источник затруднился ответить, почему у Аристова вновь сменилась налоговая прописка. Получить комментарий в пресс-службе бизнесмена не удалось.

«Причины смены такой прописки могут разные. Одной из причин может стать желание сменить налоговую. Еще могут поменять прописку, чтобы подавать в суды по месту жительства», — сообщил URA.RU один из юристов на условиях анонимности. При этом Антипов по-прежнему зарегистрирован в Катав-Ивановске.

Собственником КЛЗ является ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК). Основные владельцы активов УСМК — Антипов, Аристов и их родственники. УСМК помимо КЛЗ также принадлежат еще несколько активов, в том числе агрофирма «Ариант» и одноименный Центр пищевой индустрии, а также ООО «Кубань — вино».

Аристов и Антипов начали делить бизнес, который вместе строили с конца 1980-х годов. Челябинский электрометаллургический комбинат пока остается в совместном владении. Аристов передает 50% долей в «Арианте» своему партнеру, а Антипов отдает ему свою половину в «Кубань-Вино». Сделки будут закрыты, когда Антипов возместит разницу в стоимости активов, исчисляемую миллионами долларов. Источники URA.RU утверждают, что причиной раздела бизнеса стало ухудшение отношений между деловыми партнерами. Дело дошло до того, что ЧЭМК подал в суд на агрофирму «Ариант», оспаривая права на часть активов.

В отношении агрофирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один из фигурантов дела найден мертвым, по предварительным данным причиной смерти стал суицид.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале « Челябинск » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.